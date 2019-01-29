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      Як РПЦ заважає переходу парафій до Православної церкви України: заява Епіфанія

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      РПЦ намагається завадити переходу парафій до ПЦУ
      РПЦ намагається завадити переходу парафій до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      До новоствореної Православної церкви України приєдналися вже майже 150 парафій УПЦ Московського патріархату. Проте, Російська православна церква намагається перешкоджати цьому процесу.

      Про це сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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      Кожного дня до ПЦУ приєднується по кілька парафій у різних регіонах. Найближчим часом буде завершено юридичне оформлення Православної церкви України і буде зареєстрований керівний орган – Київська митрополія.

      Росія ніяк не може змиритися з стовенням в України незалежної церкви і пробує налаштувати інші помісні церкви, аби вони не визнавали ПЦУ.

      Звичайно, є супротив з боку Російської православної церкви, бо їхнє завдання полягає у тому, щоб протидіяти, щоб церкви не визнали автокефалію Української православної церкви. Але ми віримо, що мудрість тих інших православних ієрархів все ж таки доведе до того, що ми отримаємо визнання інших церков,
      – додав Епіфаній.

      Митрополит запевнив, що наразі веде активний діалог з іншими помісними церквми, аби вони визнали автокефальний статус ПЦУ.

      Які церкви визнали ПЦУ автокефальною?– Грузинська православна церква;
      – Елладська православна церква;
      – Болгарська православна церква.
      Церква Чехії і Словаччини, Румунська православна церква та Кіпрська православна церква планують обговорити визнання ПЦУ на своїх Синодах найближчим часом.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія РПЦ УПЦ МП Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
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