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      Епіфаній повідомив, коли завершиться юридичне оформлення ПЦУ

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      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній / Getty Images

      Юридичне оформлення Православної церкви України завершиться найближчим часом, зокрема, буде зареєстрований керівний орган – Київська митрополія.

      Про це повідомив очільник ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Інтерфакс Україна.

      "Днями ми завершуємо юридичне оформлення, тобто буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія. Відповідно, інші єпархії будуть вносити зміни в статут і ті парафії, які переходять з Російської православної церкви в єдину помісну православну церкву, будуть юридично приєднуватися до нової структури", розповів Епіфаній.

      Після інтронізації Епіфанія як предстоятеля ПЦУ, яка відбудеться 3 лютого, "коли він вступить у свої повні права, будуть створені відповідні органи, буде проведено перше засідання Священного синоду, на якому буде сформований керівний склад церкви".

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

       

      Теги: Новини України Епіфаній Релігія Томос Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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