Епифаний сообщил, когда завершится юридическое оформление ПЦУ

Юридическое оформление Православной церкви Украины завершится в ближайшее время, в частности, будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия.

Об этом сообщил глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Интерфакс Украина.

"На днях мы завершаем юридическое оформление, то есть будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", – рассказал Епифаний.

После интронизации Епифания как предстоятеля ПЦУ, которая состоится 3 февраля, "когда он вступит в свои полные права, будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, на котором будет сформирован руководящий состав церкви".

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.