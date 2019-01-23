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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Не Томос: Філарет назвав подію, яка стане остаточною перемогою для ПЦУ

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      Філарет заявив, що об'єднання усього українського православ'я стане перемогою для ПЦУ
      Філарет заявив, що об'єднання усього українського православ'я стане перемогою для ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію є надзвичайно важливою подією, проте остаточною перемогою для ПЦУ стане об'єднання усього українського православ'я.

      Про це сказав патріарх Філарет у Володимирському кафедральному соборі у Києві під час божественної літургії з нагоди свого 90-річчя.

      Читайте також: Філарет мав очолити Російську церкву та стати патріархом Московським: чому цього не сталося

      "Крім довгих років Господь дав мені силу, яка дає можливість працювати, і я радий, що через більше, ніж 25 років, ми таки досягли того дня, коли нашу церкву визнали автокефальною не тільки Вселенський патріарх, від якого ми отримали Томос, а й інші церкви", – сказав патріарх.

      Священослужитель зауважив, що для нього це велика нагорода, бо "у 1992 році, коли нас залишилася невелика горстка, а всі архієреї та духовенство зрадили Україну і зрадили українську церкву, тоді мало хто вірив, що буде автокефальна церква і вона буде визнана".

      Проте, за словами патріарха, він був переконаний, що настане час і Україна отримає Помісну церкву.

      Ми були нікчемні, як гірчичне зерно, а перемогли, отримавши Томос. Але це не остаточна перемога – ми ще не об’єднали усе українське православ’я, а нам треба об’єднати усе українське православ’я в єдину незалежну помісну Українську автокефальну православну церкву. Це наше завдання,
      – наголосив Філарет.

      Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква.

      Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефаліюПравославної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Філарет Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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