Не Томос: Філарет назвав подію, яка стане остаточною перемогою для ПЦУ

Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію є надзвичайно важливою подією, проте остаточною перемогою для ПЦУ стане об'єднання усього українського православ'я.

Про це сказав патріарх Філарет у Володимирському кафедральному соборі у Києві під час божественної літургії з нагоди свого 90-річчя.

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"Крім довгих років Господь дав мені силу, яка дає можливість працювати, і я радий, що через більше, ніж 25 років, ми таки досягли того дня, коли нашу церкву визнали автокефальною не тільки Вселенський патріарх, від якого ми отримали Томос, а й інші церкви", – сказав патріарх.

Священослужитель зауважив, що для нього це велика нагорода, бо "у 1992 році, коли нас залишилася невелика горстка, а всі архієреї та духовенство зрадили Україну і зрадили українську церкву, тоді мало хто вірив, що буде автокефальна церква і вона буде визнана".

Проте, за словами патріарха, він був переконаний, що настане час і Україна отримає Помісну церкву.

Ми були нікчемні, як гірчичне зерно, а перемогли, отримавши Томос. Але це не остаточна перемога – ми ще не об’єднали усе українське православ’я, а нам треба об’єднати усе українське православ’я в єдину незалежну помісну Українську автокефальну православну церкву. Це наше завдання,

– наголосив Філарет.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефаліюПравославної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.