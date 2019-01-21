"Назва ПЦУ неправильна": Філарет розповів, як правильно називати українську церкву

Назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква.

Про це заявив патріарх Філарет в інтерв'ю ТСН.

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Зараз поширюють неправильну назву "ПЦУ" − Православна церква України. Правильно – Українська православна церква. Ми ж не говоримо Православна церква Росії або Православна церква Болгарії. Це необхідно виправити,

– наголосив він.

На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.

"Це не офіційно – це переклад, переклад неправильний. Треба говорити правильно – Українська православна церква", – додав Філарет.

Окрім того, він зазначив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.

"Я його висунув і боровся за його кандидатуру, бо з усього молодого єпископату я бачу його як найбільш гідного бути предстоятелем Української православної церкви", – підсумував Філарет.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.