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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Назва ПЦУ неправильна": Філарет розповів, як правильно називати українську церкву

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      Філарет заявив, що назва "Православна церква України" є неправильною
      Філарет заявив, що назва "Православна церква України" є неправильною / Фото з відкритих джерел

      Назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква.

      Про це заявив патріарх Філарет в інтерв'ю ТСН.

      Читайте також: ПЦУ офіційно оголосила дату та місце інтронізації митрополита Епіфанія

      Зараз поширюють неправильну назву "ПЦУ" − Православна церква України. Правильно Українська православна церква. Ми ж не говоримо Православна церква Росії або Православна церква Болгарії. Це необхідно виправити,
      – наголосив він.

      На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.

      "Це не офіційно – це переклад, переклад неправильний. Треба говорити правильно – Українська православна церква", – додав Філарет.

      Окрім того, він зазначив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.

      "Я його висунув і боровся за його кандидатуру, бо з усього молодого єпископату я бачу його як найбільш гідного бути предстоятелем Української православної церкви", – підсумував Філарет.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.

      Теги: Новини політики Новини України Філарет Православна церква України Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 Канал
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