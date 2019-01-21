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      "Название ПЦУ неправильно": Филарет рассказал, как правильно называть украинскую церковь

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      Филарет заявил, что название "Православная церковь" является неправильным
      Филарет заявил, что название "Православная церковь" является неправильным / Фото из открытых источников

      Название "Православная церковь" является неправильным, ведь новую поместную церковь нужно называть Украинская православная церковь.

      Об этом заявил патриарх Филарет в интервью ТСН.

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      Сейчас распространяют неправильное название" ПЦУ " − Православная Церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить,
      – подчеркнул он.

      На замечание о том, что название церкви является официальной, священнослужитель отметил, что некорректным является перевод.

      "Это не официально – это перевод, перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", – добавил Филарет.

      Кроме того, он отметил, что выдвинул кандидатуру Епифания на предстоятеля ПЦУ из-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.

      "Я его выдвинул и боролся за его кандидатуру, потому что из всего молодого епископата я вижу его как наиболее достойного быть предстоятелем Украинской православной церкви", – подытожил Филарет.

      Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создали Православную церковь в Украине?В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский . Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.

      Теги: Новости политики Епифаний Православная церковь Украины Филарет Новости Украины Религия
      Источник: 24 Канал
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