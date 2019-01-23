Не Томос: Филарет назвал событие, которое станет окончательной победой для ПЦУ
Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является чрезвычайно важным событием, однако окончательной победой для ПЦУ станет объединение всего украинского православия.
Об этом сказал патриарх Филарет во Владимирском кафедральном соборе в Киеве во время божественной литургии по случаю своего 90-летия.
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"Кроме долгих лет Господь дал мне силу, которая дает возможность работать, и я рад, что спустя более чем 25 лет, мы все же достигли того дня, когда нашу церковь признали автокефальной не только Вселенский патриарх, от которого мы получили Томос, но и другие церкви", – сказал патриарх.
Священнослужитель отметил, что для него это большая награда, потому что "в 1992 году, когда нас осталась небольшая горстка, а все архиереи и духовенство предали Украину и предали украинскую церковь, тогда мало кто верил, что будет автокефальная церковь и она будет признана".
Однако, по словам патриарха, он был убежден, что наступит время и Украина получит Поместную церковь.
Мы были ничтожны, как горчичное зерно, а победили, получив Томос. Но это не окончательная победа – мы еще не объединили все украинское православие, а нам надо объединить все украинское православие в единую независимую поместную Украинскую автокефальную православную церковь. Это наша задача,
– отметил Филарет.
Напомним, ранее Филарет заявил, что название "Православная церковь" является неправильным, так как новосозданную поместную церковь нужно называть Украинская православная церковь.
Как создали Православную церковь в Украине? В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский . Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.
5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.