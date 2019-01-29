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      Как РПЦ мешает переходу приходов в Православную Церковь Украины: заявление Епифания

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      РПЦ пытается помешать переходу приходов в ПЦУ
      РПЦ пытается помешать переходу приходов в ПЦУ / Фото из открытых источников

      К новообразованной Православной церкви Украины присоединились уже почти 150 приходов УПЦ Московского патриархата. Однако, Русская православная церковь пытается препятствовать этому процессу.

      Об этом сказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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      Каждый день к ПЦУ присоединяется по несколько приходов в разных регионах. В ближайшее время будет завершено юридическое оформление Православной церкви Украины и будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия.

      Россия никак не может смириться с созданием в Украины независимой церкви и пробует настроить другие поместные церкви, чтобы они не признавали ПЦУ.

      Конечно, есть сопротивление со стороны Русской православной церкви, так как их задача заключается в том, чтобы противодействовать, чтобы церкви не признали автокефалию Украинской православной церкви. Но мы верим, что мудрость тех других православных иерархов все же приведет к тому, что мы получим признание других церквей,
      – добавил Епифаний.

      Митрополит заверил, что сейчас ведет активный диалог с другими поместными церквми, чтобы они признали автокефальный статус ПЦУ.

      Какие церкви признали ПЦУ автокефальной?
      – Грузинская православная церковь;
      – Элладская православная церковь;
      – Болгарская православная церковь.
      Церковь Чехии и Словакии, Румынская православная церковь, Кипрская православная церковь планируют обсудить признании ПЦУ на своих Синодах в ближайшее время.

      Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Епифаний УПЦ МП РПЦ Религия
      Источник: 24 Канал
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