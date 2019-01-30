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      Якщо УПЦ МП не змінить назву, їй доведеться платити податки, – нардеп

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      Голова УПЦ МП Онуфрій
      Голова УПЦ МП Онуфрій / Nv.ua

      Якщо Українська православна церква Московського патріархату відмовиться змінити назву, як того вимагає закон, то їй доведеться сплачувати податки. Адже в такому разі УПЦ МП не отримає статус неприбуткової організації.

      При цьому парафії УПЦ МП можуть існувати в Україні, але ця церква повинна називатися Російською православною церквою, нагадав у телеефірі народний депутат Іван Вінник.

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      "Справа в тому, що церква є неприбутковою організацією. Вона повинна бути зареєстрована в Мінкульті, де ведеться облік неприбуткових релігійних, церковних організацій. А якщо РПЦ, порушуючи закон України, відмовиться виконувати його вимогу щодо назви і перейменування на РПЦ, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Російській православній церкві доведеться платити податки", – сказав Вінник.

      Чому УПЦ МП повинна змінити свою назву? Усе тому, що 20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила відповідний закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ. Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко.

      У січні 2019 року Міністерство культури України опублікувало перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни у свою назву і статут (положення).

      Під дію закону підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії ), духовні навчальні заклади), які діють на території України і входять до складу (є частиною) таких релігійних об'єднань: Російська істинно-православна церква (РІПЦ), Російська старообрядницька церква, Древлеправославна поморська церква (ДПЦ), Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП), Російська Древлеправославна церква (РДЦ Новозибківська згода), Російська православна старообрядницька церква (РПСЦ).

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП РПЦ Іван Вінник Податки Законодавство
      Джерело: 24 канал
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