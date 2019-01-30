Если УПЦ МП не изменит название, ей придется платить налоги, – нардеп

Если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется изменить название, как того требует закон, то ей придется платить налоги. Ведь в таком случае УПЦ МП не получит статус неприбыльной организации.

При этом приходы УПЦ МП могут существовать в Украине, но эта церковь должна называться Русской православной церковью, напомнил в телеэфире народный депутат Иван Винник.

Читайте также: Епифаний сообщил, когда завершится юридическое оформление ПЦУ

"Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины, откажется выполнять его требование относительно названия и переименования в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", – сказал Винник.

Почему УПЦ МП должна изменить свое название? Все потому, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который обязывает УПЦ МП в течение трех месяцев, указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.



В январе 2019 года Министерство культуры Украины опубликовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение).



Под действие закона подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии, духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) таких религиозных объединений: Русская истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).