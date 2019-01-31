Кирилл назвал процесс предоставления Томоса для Украины "судом Божиим"

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл в очередной раз осудил предоставление автокефалии Православной церкви Украины. По его словам здесь проповедуют и призывают людей к одному, а делают совершенно противоположное. Он считает, что в такой церковной организации нет благодати. В то же время патриарх хочет еще раз посетить Украину.

Пре это священнослужитель рассказал в комментарии ведущим прокремлевским информационным агентствам.

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Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать события в Украине, когда Константинополь предоставил ей Томос об автокефалии ПЦУ: расколом, точкой невозврата или определенным кризисом, глава РПЦ отметил, что здесь целесообразно будет слово "кризис".

"Это греческое слово, и его значение в переводе означает "суд". Мы забываем об этом значении слова "кризис". И в этом смысле происходит суд Божий над всеми нами. Прежде всего, над теми, кто инициировал такого рода кризис", – убеждает Кирилл.

По его словам, со всеми этими обстоятельствами и идти против воли Божьей, "проповедуя одно и призывая людей к одному, практически делать противоположное".

"Но если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а организация начинает действовать совсем в другой системе ценностей – то, что сейчас происходит в Украине, – это означает, что нет благодати в такой церковной организации", – считает он.

Кроме того, глава Русской православной церкви надеется еще раз посетить Украину.

"Политическая и ситуация, и конъюнктура – это такие мимолетные явления. Сегодня – одни политические силы, потом другие... У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие (говорится об Украинской православной церкви Московского патриархата, которую, согласно закону, должны переименовать в Русскую православную церковь в Украине – 24 канал)", – подытожил Кирилл.

Комментируя слова представителей РПЦ о расколе, почетный патриарх ПЦУ Филарет отметил, что русская церковь сама может оказаться в расколе.

Может случиться, что русская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе... Но она не будет уже большой, потому что украинская церковь от нее отделится. Она уже отделилась, и поэтому уже русская церковь – не такая большая, какой она была. А поскольку она – не большая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием,

– объяснял свою позицию Филарет.

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором новообразованной церкви стал Михайловский Златоверхий собор.

Что известно о взаимоотношениях между РПЦ и объединенной ПЦУ?

Русская православная и зависящие от нее церкви изначально не признавали автокефалии Украинской православной церкви. По их убеждению, в Украине есть только одна каноническая православная церковь, которая уже давно получила Томос. Говорится про 1448 год, когда РПЦ без разрешения Вселенского патриарха отделила Московскую митрополию от Киевской Митрополии Константинопольского Патриархата. В 1589-1590 годах Вселенский патриарх Иеремия несколько нормализовал этот процесс, позволив Московскому архиерею называться "патриархом", при условии, что он должен был поминать Вселенского патриарха и считать его "как своего председателя и первого".



Кроме того, в РПЦ как Украинскую православную церковь Киевского патриархата, так и недавно созданную ПЦУ называют "раскольниками". Более того, Московская митрополия по политическим мотивам наложила в 1997 году анафему на предстоятеля УПЦ. Кроме взаимоотношений с ПЦУ РПЦ также разорвала отношения с Константинополем.

РПЦ И УКРАИНА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ