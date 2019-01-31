15:39
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Кирилл назвал процесс предоставления Томоса для Украины "судом Божиим"

      58 Читати новину українською
      Глава РПЦ Филарет в обществе президента РФ Владимира Путина
      Глава РПЦ Филарет в обществе президента РФ Владимира Путина / Getty Images

      Предстоятель Русской православной церкви Кирилл в очередной раз осудил предоставление автокефалии Православной церкви Украины. По его словам здесь проповедуют и призывают людей к одному, а делают совершенно противоположное. Он считает, что в такой церковной организации нет благодати. В то же время патриарх хочет еще раз посетить Украину.

      Пре это священнослужитель рассказал в комментарии ведущим прокремлевским информационным агентствам.

      Читайте также: Болезненный и сокрушительный удар: В России пророчат распад РПЦ и поражение "русского мира"

      Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать события в Украине, когда Константинополь предоставил ей Томос об автокефалии ПЦУ: расколом, точкой невозврата или определенным кризисом, глава РПЦ отметил, что здесь целесообразно будет слово "кризис".

      "Это греческое слово, и его значение в переводе означает "суд". Мы забываем об этом значении слова "кризис". И в этом смысле происходит суд Божий над всеми нами. Прежде всего, над теми, кто инициировал такого рода кризис", – убеждает Кирилл.

      По его словам, со всеми этими обстоятельствами и идти против воли Божьей, "проповедуя одно и призывая людей к одному, практически делать противоположное".

      "Но если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а организация начинает действовать совсем в другой системе ценностей – то, что сейчас происходит в Украине, – это означает, что нет благодати в такой церковной организации", – считает он.

      Кроме того, глава Русской православной церкви надеется еще раз посетить Украину.

      "Политическая и ситуация, и конъюнктура – это такие мимолетные явления. Сегодня – одни политические силы, потом другие... У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие (говорится об Украинской православной церкви Московского патриархата, которую, согласно закону, должны переименовать в Русскую православную церковь в Украине – 24 канал)", – подытожил Кирилл.

      Комментируя слова представителей РПЦ о расколе, почетный патриарх ПЦУ Филарет отметил, что русская церковь сама может оказаться в расколе.

      Может случиться, что русская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе... Но она не будет уже большой, потому что украинская церковь от нее отделится. Она уже отделилась, и поэтому уже русская церковь – не такая большая, какой она была. А поскольку она – не большая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием,
      – объяснял свою позицию Филарет.

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором новообразованной церкви стал Михайловский Златоверхий собор.

      Что известно о взаимоотношениях между РПЦ и объединенной ПЦУ?
      Русская православная и зависящие от нее церкви изначально не признавали автокефалии Украинской православной церкви. По их убеждению, в Украине есть только одна каноническая православная церковь, которая уже давно получила Томос. Говорится про 1448 год, когда РПЦ без разрешения Вселенского патриарха отделила Московскую митрополию от Киевской Митрополии Константинопольского Патриархата. В 1589-1590 годах Вселенский патриарх Иеремия несколько нормализовал этот процесс, позволив Московскому архиерею называться "патриархом", при условии, что он должен был поминать Вселенского патриарха и считать его "как своего председателя и первого".

      Кроме того, в РПЦ как Украинскую православную церковь Киевского патриархата, так и недавно созданную ПЦУ называют "раскольниками". Более того, Московская митрополия по политическим мотивам наложила в 1997 году анафему на предстоятеля УПЦ. Кроме взаимоотношений с ПЦУ РПЦ также разорвала отношения с Константинополем.

      РПЦ И УКРАИНА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      •  
      Теги: Новости политики Новости Украины Патриарх Кирилл Томос Православная церковь Украины Религия Украина – Россия Новости России РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      сегодня , 15:30 Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      Борис Немировський 15
      Насколько вероятное полномасштабное вторжение Росиии в Украину
      сегодня , 15:02 Насколько вероятное полномасштабное вторжение Росиии в Украину
      Злой Одессит 901
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      165
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня , 13:33 Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      1111
      Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      сегодня , 12:31 Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      Леонід Остальцев 62
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Медицинская реформа в Украине: как изменилась жизнь обычной поликлиники
       7 июня 2017 , 20:02
      Миротворческая миссия на Донбассе: Лавров рассказал о планах Кремля
       28 сентября 2018 , 23:05
      Рамос не извинился перед Кариусом за эпизод, который, возможно, решил судьбу голкипера
       24 сентября 2018 , 19:27
      В Украине спрос на электрокары вырос в два с половиной раза
       8 ноября 2018 , 08:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук