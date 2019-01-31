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      Путин готов защищать верующих в Украине от "проекта, который не имеет отношения к вере"

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      Россия сделает все для защиты верующих в Украине
      Россия сделает все для защиты верующих в Украине / vsevybory.ru

      Президент Российской Федерации заявил, что создание ПЦУ не имеет никакого отношения к вере. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова защищать украинских верующих.

      На торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Поместного собора русской православной церкви Владимир Путин заявил, что инициаторы нового церковного проекта в Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь, пишет ТАСС.

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      Президент РФ назвал создание Православной церкви Украины "проектом, который не имеет отношения к вере, а насквозь фальшивый и связан с борьбой за власть".

      Он добавил, что ему очень грустно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат."

      Инициаторы (закона – ред. 24 канал) словно учились у безбожников прошлого века, которые выгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей,
      – отметил Путин.

      По словам президента РФ, власти России не вмешивается в церковные дела, в том числе – в "соседней суверенной стране", однако готова защищать свободу вероисповедания.

      Москва оставляет за собой право реагировать на нарушения религиозных прав, и делать все для защиты прав человека,
      – подчеркнул российский лидер.

      Тем временем Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало как религиозную организацию Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Укрвины). Произошло это 30 января 2019 года.

      Как создавали Православную церковь Украины(ПЦУ)?19 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле решил предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным храмом – Михайловский Златоверхий собор.

      5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. На следующий день, 6 января, исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Религия Владимир Путин Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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