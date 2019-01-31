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      ПЦУ официально стала религиозной организацией: решение Минюста

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      Министерство юстиции официально зарегистрировало ПЦУ
      Министерство юстиции официально зарегистрировало ПЦУ / 24 канал

      Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало как религиозную организацию Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Произошло это 30 января 2019 года.

      Выдержку из соответствующего документа опубликовал представитель бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата и одновременно архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру – Иван Зоря).

      Юридический адрес ПЦУ – Киев, улица Трехсвятительская, 6.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Министерство юстиции Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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