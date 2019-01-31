ПЦУ офіційно стала релігійною організацією: рішення Мін'юсту

Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало як релігійну організацію Київську митрополію Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Сталося це 30 січня 2019 року.

Витяг з відповідного документу опублікував речник колишньої Української православної церкви Київського патріархату та водночас архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (у миру – Іван Зоря).

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Юридична адреса ПЦУ – Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Додамо, що 31 січня набули чинності зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У цьому документі. зокрема, прописано механізми переходу релігійних громад до інших парафій. За останньої інформацією, до ПЦУ вже перейшли близько 70 парафій УПЦ Московського патріархату , включно з усіма колишніми парафіями УПЦ МП на Львівщині. Відтак, наразі Православна церква України має біля 7 тисяч парафій.

3 лютого має відбутися інтронізація митрополита Київського Епіфанія. Захід пройде під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської.