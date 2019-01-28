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      Колишні УПЦ КП та УАПЦ теж мають проводити збори і оголошувати про перехід до ПЦУ, – арієпископ

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      Парафії колишніх УАПЦ та УПЦ КП також мають офіційно переходити до ПЦУ
      Парафії колишніх УАПЦ та УПЦ КП також мають офіційно переходити до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Парафії колишніх Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви також мають проводити зібрання вірян та вирішувати про приєднання до новоствореної ПЦУ.

      Як розповів архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко в інтерв'ю "Прямому", релігійні громади колишніх УПЦ КП та УАПЦ не перейшли автоматично до Православної церкви України.

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      "Їм також треба перереєстровуватися, також проводити такі ж самі зібрання, які проводяться на сьогоднішній день. Вони не автоматично злилися і включилися. Ні. Це відбувся Помісний собор, який утворив структуру. І до цієї структури повинні переходити не тільки з Московського патріархату, але і з Київського, і з УАПЦ", – наголосив Драбинко.

      На думку архієрея, структура єпархіальної організації нової церкви не буде змінюватися, і це будуть такі ж самі за статутом єпархіальні управління, які були до цього.

      Як релігійній громаді перейти до Православної Церкви України: 

      1. Парафіяни на спільних зборах мають прийняти рішення про перехід до ПЦУ

      2. Тоді релігійна громада звертається до єпископа ПЦУ, який бере їх під свій єпископський омофор

      3. Останнім кроком є реєстрація нового статуту церкви. Віряни повідомляють про своє рішення Міністерство культури або ОДА, які публікують його на своєму сайті.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву. 

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП УПЦ КП УАПЦ Релігія Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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