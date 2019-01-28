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      Бывшие УПЦ КП и УАПЦ тоже должны проводить собрания и объявлять о переходе в ПЦУ, – ариепископ

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      Приходы бывших УАПЦ и УПЦ КП также должны официально переходить в ПЦУ
      Приходы бывших УАПЦ и УПЦ КП также должны официально переходить в ПЦУ / Фото из открытых источников

      Приходы бывших Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви также должны проводить собрания верующих и решать о присоединении к новосозданной ПЦУ.

      Как рассказал архиерей Православной церкви Александр Драбинко в интервью "Прямому", религиозные общины бывших УПЦ КП и УАПЦ не перешли автоматически к Православной церкви Украины.

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      "Им также нужно перерегистрироваться, также проводить такие же собрания, которые проводятся на сегодняшний день. Они не автоматически слились и включились. Нет. Это состоялся Поместный собор, который образовал структуру. И к этой структуре должны переходить не только из Московского патриархата, но и из Киевского, и из УАПЦ", – подчеркнул Драбинко.

      По мнению архиерея, структура епархиальной организации новой церкви не будет меняться, и это будут такие же по уставу епархиальные управления, которые были до этого.

      Как религиозной общине перейти к Православной Церкви Украины:

      1. Прихожане на общем собрании должны принять решение о переходе к ПЦУ

      2. Тогда религиозная община обращается к епископу ПЦУ, который берет их под свой епископский омофор

      3. Последним шагом является регистрация нового устава церкви. Верующие сообщают о своем решении Министерство культуры или ОГА, которые публикуют его на своем сайте. 

      Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Религия УАПЦ УПЦ КП УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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