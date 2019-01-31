Митрополит ПЦУ подав до суду на Онуфрія: московські попи влаштували мітинг

Російська церква як тільки може стримує перехід громад до Православної церкви України. Митрополита Вінницького і Барського Симеона, який перейшов з Московського патріархату, його колишній бос – Онуфрій – позбавив права керувати єпархією. Хоча вона й перейшла під юрисдикцію нової церкви разом зі своїм керівником. Саме тому Симеон пішов з цим питанням до суду.

Московські попи разом зі своїми прихильниками сьогодні зібралися під стінами Вінницького міського суду. На 10 годину ранку тут призначили засідання. До мирського суду позивається їхній колишній колега – Митрополит Вінницький і Барський Симеон. Той, що одним з перших вийшов з під порядкування Московського патріархату, і разом з громадою приєднався нової церкви. І навіть був серед претендентів на її престол. А позивається Симеон на свого колишнього боса – патріарха Онуфрія.

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Симеона обурює, що Онуфрій називає його розкольником. А ще позбавив його права управляти Вінницькою єпархією, якій підпорядковується понад три сотні церков в області. Відтак, пан отець вирішив звернутися до мирського суду, аби захистити свою честь і гідність. Ну і заразом, аби Феміда поновила його на посаді. Бо Онуфрій не мав на це право – пояснив у телефонній розмові помічник Симеона.

Митрополит Симеон вважає, що його звільнили з посади керуючого Вінницької єпархії несправедливо. З точки зору духовної митрополит Симеон давно вже виправданий патріархом Варфоломієм. І власне суд дасть відповідь, чи з юридичної точки зору правий митрополит Симеон, чи Київська митрополія до якої він позивається,

– зазначив протодиякон, секретар Вінницької єпархії ПЦУ Владислав Демченко.



Митрополит Вінницький і Барський Симеон



Онуфрій

До Феміди Симеон звернувся ще перед новим роком. Проте суд з того часу жодного часу не зібрався. Зате наклав заборону обом сторонам конфлікту розпоряджатися спірним майном.



Заборона суду

Варсонафій, під проводом якого під судом 30 січня зібралися московські священики, Онуфрій призначив на місце Симеона ще в грудні. Саме він претендує і на Єпархію. Бо нині він кочує по усіх церквах регіону. Відтак, представники російської церкви теж зацікавленні в рішенні суду. Хоч і звинуватили Симеона в тому, що звернувся до мирського суду у церковній суперечці.

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Олександр Драбинко, який також один з перших приєднався до нової Церкви, вважає: єпархія має перейти під юрисдикцію нової Православної церкви України.

Логічно, оскільки єпархія владики Симеона приєдналася до Православної церкви України. Відповідно, і будівлі, і єпархіальне майно – все належить тепер Православній церкві Україні, коли будуть оформлені статутні документи єпархіального управління Православної церкви України,

–наголосив архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко.

Власне, цього найбільше і бояться представники Московського патріархату. Нині його представники поз'їжджалися під суд на іномарках.



Мітинг під судом від МП



Варсонафій, під проводом якого під судом зібралися московські священики

Проте засідання 30 січня так і не відбулося. Суд перенесли через хворобу судді Федчишина на невизначений термін. Тоді представники Московської Церкви вирішили навідатися у храм, де править Симеон. Проте прихожани в середину церкви їх не впустили.



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