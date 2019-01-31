Митрополит ПЦУ подал в суд на Онуфрия: московские попы устроили митинг

Русская церковь как только может сдерживает переход общин к Православной церкви Украины. Митрополита Винницкого и Барского Симеона, который перешел из Московского патриархата, его бывший босс – Онуфрий – лишил права управлять епархией. Хотя она и перешла под юрисдикцию новой церкви вместе со своим руководителем. Именно поэтому Симеон пошел с этим вопросом в суд.

Московские попы вместе со своими сторонниками сегодня собрались под стенами Винницкого городского суда. На 10 часов утра здесь назначили заседание. К мирскому суду подается их бывший коллега – Митрополит Винницкий и Барский Симеон. Тот, который одним из первых вышел из подчинения Московского патриархата, и вместе с общиной присоединился новой церкви. И даже был среди претендентов на ее престол. А подает в суд Симеон на своего бывшего босса – патриарха Онуфрия.

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Симеона возмущает, что Онуфрий называет его раскольником. А еще лишил его права управлять Винницкой епархией, которой подчиняется более трехсот церквей в области. Следовательно, господин отец решил обратиться в мирской суд, чтобы защитить свою честь и достоинство. Ну и заодно, чтобы Фемида восстановила его в должности. Потому что Онуфрий не имел на это право, – пояснил в телефонном разговоре помощник Симеона.

Митрополит Симеон считает, что его уволили с должности управляющего Винницкой епархии несправедливо. С точки зрения духовной – митрополит Симеон давно уже оправдан патриархом Варфоломеем. И собственно суд даст ответ, с юридической точки зрения прав митрополит Симеон или Киевская митрополия с которой он судится,

– отметил протодиакон, секретарь Винницкой епархии ПЦУ Владислав Демченко.



Митрополит Винницкий и Барский Симеон



Онуфрий

К Фемиде Симеон обратился еще перед новым годом. Однако суд с тех пор ни разу не собрался. Зато наложил запрет обеим сторонам конфликта распоряжаться спорным имуществом.



Запрет суда

Варсонафий, под руководством которого под судом 30 января собрались московские священники, Онуфрий назначил на место Симеона еще в декабре. Именно он претендует и на Епархию. Потому что сейчас он кочует по всем церквям региона. Следовательно, представители русской церкви тоже заинтересованы в решении суда. Хоть и обвинили Симеона в том, что обратился к мирскому суду в церковном споре.

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Александр Драбинко, который одним из первых присоединился к новой Церкви, считает: епархия должна перейти под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

Логично, поскольку епархия владыки Симеона присоединилась к Православной церкви Украины. Соответственно, и здания, и епархиальное имущество – все принадлежит теперь Православной церкви Украине, когда будут оформлены уставные документы епархиального управления Православной церкви Украины,

– подчеркнул архиерей Православной церкви Александр Драбинко.

Собственно, этого больше всего и боятся представители Московского патриархата. Сейчас его представители съехались под суд на иномарках.



Митинг под судом от МП

Однако заседание 30 января так и не состоялось. Суд перенесли из-за болезни судьи Федчишина на неопределенный срок. Тогда представители Московской Церкви решили наведаться в храм, где правит Симеон. Однако прихожане в середину церкви их не впустили.



Как происходит переход к ПЦУ

Как создавали Православную церковь Украины?По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.



Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.



Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.