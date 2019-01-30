Православна церква в Америці, яку не визнає Константинополь, відмовилась визнавати ПЦУ

Православна церква в Америці, яку вважають самокерованою частиною московського патріархату, зі свого боку, не визнає Православну церкву України. Там кажуть, що вірні Онуфрію.

Про це йдеться у листі священного синоду єпископів цієї церкви, опублікованому на її сайті.

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Православна церква Америки заявляє, що вважає канонічною Українську православну церкву Московського патріархату і підтримує її митрополита Онуфрія.

З деякими з наших сестринських Церков відмовити у визнанні Православної церкви України; не вносити ніяких змін у диптихи, відзначаючи, що Православній Церкві в Америці офіційно не пропонувалося вносити такі зміни,

– йдеться у листі.

Екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США вважає, попри те, що РПЦ не визнає автокефалію Української церкви, її можуть визнати інші залежні від Москви церкви. Але, за його словами, для цього потрібно час.

Що це за церква?

Православна церква в Америці отримала автокефалію від Російської православної церкви у 1970 році. Вона не визнається Константинопольською, Антіохійською, Єрусалимською, Олександрійською, Румунською, Кіпрською, Елладською та Албанською церквами. Вищеперелічені церкви вважають ПЦА самокерованою частиною Московського патріархату. Автокефалія ПЦА визнається Російською, Грузинською, Польською, Болгарською та Чеською церквами. Очолює Блаженійший архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки та Канади Тихон. Нині автокефальна православна церква в Америці має понад 500 парафій, 19 монастирів, 11 єпископів та 550 священиків.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.