09:02
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Непризнанная Константинополем Православная церковь в Америке отказалась признавать ПЦУ

      88 Читати новину українською
      Православная церковь в Америке отказалась признавать ПЦУ
      Православная церковь в Америке отказалась признавать ПЦУ / Фото из открытых источников

      Православная церковь в Америке, которую считают самоуправляемой частью московского патриархата, со своей стороны, не признает Православную церковь Украины. Там говорят, что верны Онуфрию.

      Об этом говорится в письме священного синода епископов этой церкви, опубликованном на ее сайте.

      Читайте также: Как РПЦ мешает переходу приходов Православной церкви Украины: заявление Епифания

      Православная церковь Америки заявляет, что считает канонической Украинскую православную церковь Московского патриархата и поддерживает ее митрополита Онуфрия.

      С некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины; не вносить никаких изменений в диптихи, отмечая, что Православной Церкви в Америке официально не предлагалось вносить такие изменения,
      – говорится в письме.

      Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США считает, несмотря на то, что РПЦ не признает автокефалию Украинской церкви, ее могут признать другие зависимые от Москвы церкви. Но, по его словам, для этого нужно время.

      Что это за церковь? Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Она не признается Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Александрийской, Румынской, Кипрской, Элладской и Албанской церквями. Вышеперечисленные церкви считают ПЦА самоуправляемой частью Московского патриархата. Автокефалия ПЦА признается Русской, Грузинской, Польской, Болгарской и Чешской церквями. Возглавляет ее Блаженнейший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Тихон. Ныне автокефальная православная церковь в Америке имеет более 500 приходов, 19 монастырей, 11 епископов и 550 священников.

      Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Новости США Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1236
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 08:05 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      288
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 572
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5237
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      29 января , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      257
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег
       16 ноября 2018 , 09:27
      Ярмоленко получил месседж и интересную оценку от лучшего игрока Вест Хэма
       2 августа 2018 , 15:04
      Экс-игрок сборной Украины получил красную карточку в Испании в первом же матче после дисквалификации
       8 декабря 2018 , 21:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук