Непризнанная Константинополем Православная церковь в Америке отказалась признавать ПЦУ

Православная церковь в Америке, которую считают самоуправляемой частью московского патриархата, со своей стороны, не признает Православную церковь Украины. Там говорят, что верны Онуфрию.

Об этом говорится в письме священного синода епископов этой церкви, опубликованном на ее сайте.

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Православная церковь Америки заявляет, что считает канонической Украинскую православную церковь Московского патриархата и поддерживает ее митрополита Онуфрия.

С некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины; не вносить никаких изменений в диптихи, отмечая, что Православной Церкви в Америке официально не предлагалось вносить такие изменения,

– говорится в письме.

Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США считает, несмотря на то, что РПЦ не признает автокефалию Украинской церкви, ее могут признать другие зависимые от Москвы церкви. Но, по его словам, для этого нужно время.

Что это за церковь? Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Она не признается Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Александрийской, Румынской, Кипрской, Элладской и Албанской церквями. Вышеперечисленные церкви считают ПЦА самоуправляемой частью Московского патриархата. Автокефалия ПЦА признается Русской, Грузинской, Польской, Болгарской и Чешской церквями. Возглавляет ее Блаженнейший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Тихон. Ныне автокефальная православная церковь в Америке имеет более 500 приходов, 19 монастырей, 11 епископов и 550 священников.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.