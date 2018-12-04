В Януковича серйозна травма, його можуть вивезти на лікування до Ізраїлю, – адвокат

В українського президента-утікача Віктора Януковича виявили серйозну травму. Йому рекомендують продовжити лікування в Ізраїлі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

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Так, захисник четвертого україського президента заявив, що приїхав до Москви, щоб зустрітися зі своїм підзахисним та обговорити заплановане на 5 грудня судове засідання. Проте побачити Януковича Горошинському так і не вдалося. Натомість він зустрівся та поспілкувався із ізраїльським хірургом Еялем Атіасом, який оглянув травмованого Януковича.

В ході нашої зустрічі пан Аттіас розповів мені наступне: "Представники Президента Януковича звернулися до нас в 20-х числах листопада. Вони відправили для вивчення деякі медичні документи. Ми їх переглянули і вважали за необхідне провести огляд пацієнта. За результатами нашого візитом і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна",

– переказав Горошинський слова лікаря.

Він додав, що Аттіас у ситуації із Януковичем розглядає варіант оперативного втручання, можливо, і не одного.

"Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", – розповів Аттіас Горошинському.

Захисник президента-утікача відмовився називати діагноз, який поставили його підзахисному та наголосив, що збирається негайно передати документи про його стан в Оболонський суд столиці.

Нагадаємо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом, 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Так, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Найімовірніше, і цього разу суддям доведеться перенести засідання.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.