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      У Януковича серьезная травма, его могут вывезти на лечение в Израиль, – адвокат

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / Фото из открытых источников

      У украинского президента-беглеца Виктора Януковича обнаружили серьезную травму. Ему рекомендуют продолжить лечение в Израиле.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский.

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      Так, защитник четвертого украиского президента заявил, что приехал в Москву, чтобы встретиться со своим подзащитным и обсудить запланированное на 5 декабря судебное заседание. Однако увидеть Януковича Горошинскому так и не удалось. Вместо этого он встретился и пообщался с израильским хирургом Эялем Аттиасом, который осмотрел травмированного Януковича.

      В ходе нашей встречи господин Аттиас рассказал мне следующее: "Представители Президента Януковича обратился к нам в 20-х числах ноября. Они отправили для изучения некоторые медицинские документы. Мы их просмотрели и считали необходимым провести осмотр пациента. По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная",
      – пересказал Горошинский слова врача.

      Он добавил, что Аттиас в ситуации с Януковичем рассматривает вариант оперативного вмешательства, возможно, и не одного.

      "Мы бы хотели проводить дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую ​​возможность с пациентом и, скорее всего, организовывать его переезд", – рассказал Аттиас Горошинский.

      Защитник президента-беглеца отказался называть диагноз, который поставили его подзащитному и отметил, что собирается немедленно передать документы о его состоянии в Оболонский суд столицы.

      Напомним, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом, 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Удостоверяющий это документ адвокат президента-беглеца Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Скорее всего, на этот раз судьям придется перенести заседание.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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