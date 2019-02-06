Янукович готовий говорити з Путіним про проведення обміну заручниками

На прес-конференції у Москві екс-президент України Віктор Янукович заявив, що якщо і проводити обмін заручниками, то це потрібно робити у форматі "всіх на всіх".

Зокрема він додав, що у випадку необхідності і за ініціативи з української сторони, він готовий "переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і внести таку пропозицію".

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Я готовий проявити таку ініціативу, якщо мене чує президент Порошенко, якщо у нього є бажання вирішити це питання, я готовий ініціювати це питання, але по принципу "всіх на всіх", не рахувати, хто менше поміняє, а хто більше. Я готовий при необхідності, якщо буде така ініціатива з української сторони, переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і внести таку пропозицію,

– сказав Янукович на прес-конференції у Москві.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.



У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

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