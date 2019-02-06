15:53
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Янукович готовий говорити з Путіним про проведення обміну заручниками

      211 Читать новость на русском
      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / 24 Канал

      На прес-конференції у Москві екс-президент України Віктор Янукович заявив, що якщо і проводити обмін заручниками, то це потрібно робити у форматі "всіх на всіх".

      Зокрема він додав, що у випадку необхідності і за ініціативи з української сторони, він готовий "переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і внести таку пропозицію".

      Читайте також: Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези

      Я готовий проявити таку ініціативу, якщо мене чує президент Порошенко, якщо у нього є бажання вирішити це питання, я готовий ініціювати це питання, але по принципу "всіх на всіх", не рахувати, хто менше поміняє, а хто більше. Я готовий при необхідності, якщо буде така ініціатива з української сторони, переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і внести таку пропозицію,
      – сказав Янукович на прес-конференції у Москві.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

      У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Дивіться відео-біографію Віктора Януковича:

       

      blog_ava
      Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
      сьогодні
      6570
      Теги: Новини України Віктор Янукович Новини політики Янукович у Москві Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      сьогодні , 15:00 Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      Юрій Бутусов 231
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 1436
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1640
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 647
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 808
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук