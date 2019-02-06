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      Янукович готов говорить с Путиным о проведении обмена заложниками

      42 Читати новину українською
      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / 24 Канал

      На пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если и проводить обмен заложниками, то это нужно делать в формате "всех на всех".

      В частности он отметил, что в случае необходимости и по инициативе с украинской стороны, он готов "переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение".

      Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

      Я готов проявить такую ​​инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех", не считать, кто меньше поменяет, а кто больше. Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение,
      – сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввсести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

      Смотрите видео-биографию Виктора Януковича:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Украинцы в плену РФ Обмен пленными Янукович в Москве
      Источник: 24 Канал
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