Янукович готов говорить с Путиным о проведении обмена заложниками

На пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если и проводить обмен заложниками, то это нужно делать в формате "всех на всех".

В частности он отметил, что в случае необходимости и по инициативе с украинской стороны, он готов "переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение".

Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

Я готов проявить такую ​​инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех", не считать, кто меньше поменяет, а кто больше. Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение,

– сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввсести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: