Це не допустимо, – Янукович у Росії став на захист Медведчука

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що ставлення української влади до кума Путіна Віктора Медведчука є недопустимим.

До Віктора Медведчука по-різному ставляться. Однак у нього завжди була своя тверда позиція щодо всіх проблем, сказав президент-втікач на прес-конференції Москві.

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"Я часто був не згідний з цими позиціями. Але навіть тоді, коли я був президентом України, я не давав нікому завдання закрити йому рот, щось з ним зробити, чи організовувати якісь провокації. Це все страшно і не допустимо", – сказав Янукович.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.



У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Дивіться відео-біографію Віктора Януковича: