Это не допустимо, – Янукович в России встал на защиту Медведчука

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что отношение украинской власти к куму Путина Виктору Медведчуку недопустимо.

Об этом Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Москве.

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По его словам, к Медведчуку по-разному относятся. Однако у него всегда была своя твердая позиция в отношении всех проблем.

"Я часто был не согласен с этими позициями. Но даже тогда, когда я был президентом Украины, я не ставил никому задача закрыть ему рот, что-то с ним сделать, или организовывать какие-то провокации. Это все страшно и не допустимо", – сказал Янукович .

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: