Янукович прогнозує страшні фальсифікації на виборах в Україні

Президент-утікач Віктор Янукович вважає, що як президентські, так і парламентські вибори в Україні будуть найбруднішими за всю історію незалежної України. За його словами, лише фальсифікація допоможе перемогти чинній українськійвладі.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Москві.

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Влада будь-якою ціною робитиме все, аби залучити весь наявний у них ресурс: і адміністративний ресурс, і різноманітні технології. Це фактично дозволить фальсифікувати вибори. Тому що без фальсифікації виборів перемогти представникам влади, прямо скажу президенту Порошенку, не вдасться,

– каже Янукович.

Як наголосив він з посиланням на незваних аналітиків. ці вибори будуть найбруднішими в Україні, оскільки "нинішня влада є нездатною проводити чесні та вільні вибори".



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