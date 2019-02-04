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      Президентські вибори 2019: з чим пов'язана рекордна кількість кандидатів

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      Чому у президенти України йде рекордна кількість кандидатів
      Чому у президенти України йде рекордна кількість кандидатів / Фото з відкритих джерел

      Президентські вибори-2019 встановлять історичний рекорд за кількістю кандидатів, адже 31 березня за головне крісло України побореться щонайменше 30 осіб. Така активність серед кандидатів має кілька причин, основна з яких пов'язана з майбутніми парламентськими виборами.

      Про це розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" соціолог Ірина Бекешкіна у коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Не треба забувати, що восени відбудуться парламентські вибори. І на цих президентських виборах кандидують фактично всі лідери політичних партій. Якщо хтось не буде брати участі зараз, то про них забудеться. Тому їм треба розкрутитися зараз під час президентської кампанії,
      – зауважила Бекешкіна.

      Другою причиною соціолог назвала можливість зареєстрованого кандидата мати у виборчій комісії одного, або навіть 3-4 своїх представників.

      Третя причина такої активності серед кандидатів у президенти також частково пов'язана з майбутніми парламентськими виборами.

      "Деякі кандидати взагалі беруть участь у цій виборчій кампанії знову ж таки для того, щоб розкрутитися. І для того, аби за умови набору по 2%, а особливо по 3% голосів виборців, бути навіть запрошеними у списки політичних партій, що будуть брати участь у парламентських виборах", – додала соціолог.

      Читайте також: Кому "технічні кандидати" віддадуть свої голоси на виборах: неочікувані схеми

      Окрім того, серед усіх зареєстрованих осіб є кілька "технічних кандидатів", які будуть забирати голоси в лідерів президентської гонки.

      "Я думаю, що технічними кандидатами можуть бути ті, хто не є так би мовити відомими людьми. Тобто ті, хто взагалі не має шансів на перемогу, хто не є лідерами політичних партій, яким треба брати участь у цих виборах", – відзначила Бекешкіна.

      Також, соціолог висловила думку, що лідер президентських виборів за результатами соцопитувань буде ще змінюватися до 31 березня. Вона пояснила, що виборча кампанія тільки почалася, "між кандидатами ще не було дебатів та гучних заяв, які обов'язково будуть". Проте, трійка основних кандидатів президентської гонки, серед яких Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко навряд чи зміниться.


      Президентські вибори-2019: головні дати

      Хто лідирує у президентській гонці за результатами опитувань? Відповідно до соціальних опитувань найбільша кількість респондентів підтримують Володимира Зеленського. Чинний глава держави Петро Порошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – другий, а у досліджені "Рейтингу" – третій. Юлія Тимошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – третя, а у досліджені "Рейтингу" – друга.

      Редакція 24 каналу застерігає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: "Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями".

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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