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      Президентские выборы 2019: с чем связано рекордное количество кандидатов

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      Почему в президенты Украины идет рекордное количество кандидатов
      Почему в президенты Украины идет рекордное количество кандидатов / Фото из открытых источников

      Президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов, ведь 31 марта за главное кресло Украины поборется по меньшей мере 30 человек. Такая активность среди кандидатов имеет несколько причин, основная из которых связана с предстоящими парламентскими выборами.

      Об этом рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина в комментарии 24 каналу.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Не надо забывать, что осенью состоятся парламентские выборы. И на этих президентских выборах кандидатами будут практически все лидеры политических партий. Если кто-то не будет принимать участия сейчас, то о них забудут. Поэтому им надо раскрутиться сейчас во время президентской кампании,
      – отметила Бекешкина.

      Второй причиной социолог назвала возможность зарегистрированного кандидата иметь в избирательной комиссии одного или даже 3-4 своих представителей.

      Третья причина такой активности среди кандидатов в президенты также частично связана с предстоящими парламентскими выборами.

      "Некоторые кандидаты вообще участвуют в этой избирательной кампании опять же для того, чтобы раскрутиться. И для того, чтобы путем набора по 2%, а особенно по 3% голосов избирателей, быть даже приглашенными в списки политических партий, которые будут принимать участие в парламентских выборах", – добавила социолог.

      Читайте также: Кому "технические кандидаты" отдадут свои голоса на выборах: неожиданные схемы

      Кроме того, среди всех зарегистрированных лиц есть несколько "технических кандидатов", которые будут забирать голоса у лидеров президентской гонки.

      "Я думаю, что техническими кандидатами могут быть те, кто не является так сказать известными людьми. То есть те, кто вообще не имеет шансов на победу, кто не являются лидерами политических партий, которым надо участвовать в этих выборах", – отметила Бекешкина .

      Также, социолог высказала мнение, что лидер президентских выборов по результатам соцопросов будет еще меняться до 31 марта. Она пояснила, что избирательная кампания только началась, "между кандидатами еще не было дебатов и громких заявлений, которые обязательно будут". Однако, тройка основных кандидатов президентской гонки, среди которых Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко вряд ли изменится.


      Президентские выборы-2019: главные даты

      Кто лидирует в президентской гонке по результатам опросов?​
      Согласно социальным опросам наибольшее количество респондентов поддерживают Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – второй, а в исследовании "Рейтинга" – третий. Юлия Тимошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – третья, а в исследовании "Рейтинга" – вторая.

      Редакция 24 канала предостерегает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, влияют на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно его занижать. Больше об этом в нашей статье: "Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями".

       

      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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