Кому "технические кандидаты" отдадут свои голоса на выборах: неожиданные схемы

Официально зарегистрированных кандидатов в президенты только пять человек, однако о своем решении баллотироваться уже заявило немало людей. Один из них и лидер движения "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич – это тот, что сжег свой Land Rover, потому что его не устроил новый закон о растаможке подержанных автомобилей.

Свое авто лидер "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич сжег в ноябре 2018 года, тогда эксперты говорили, что это начало предвыборного шоу. "Бляхеров" в Украине миллионы. Благодаря, в частности, и "АвтоЕвроСиле". Ведь именно эти активисты убеждали народ, что нелегально завезенные подержанные машины из Европы – это нормально. Ярошевич немного подержал паузу, мол, подумает. И вот 14 января таки заявил.

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"Я буду баллотироваться, как самовыдвиженец на президентских выборах", – заявил Ярошевич.



Владимир Ярошевич

Конечно же он убеждает, что идет ради блага людей. Кое-кто говорил, что "АвтоЕвроСила" играет на руку действующему президенту, а схемами завоза блях якобы руководит его верный соратник Игорь Кононенко. Однако, никакой официальной информации о том, кто на самом деле финансирует движение, не было.

Как часто уже случалось в Украине, не один раз, когда в середине общественного движения кристаллизовалась группа людей, которые начали видеть себя в политике, поэтому не удивительно, что такая политическая инициатива появилась,

– пояснил технический кандидат Никита Потураев.

Кому Ярошевич отдаст свои голоса увидим впоследствии. Однако в том, что он – технический кандидат, мало кто сомневается. В избирательных гонках таких используют как для усиления другого кандидата, так и для нейтрализации его конкурентов, объясняют эксперты. Одним из таких технических кандидатов политологи считают депутата от БПП Сергея Каплина. Это тот, кто обещает украинцам снизить цену на газ в четыре раза, даже больше чем Тимошенко.



Сергей Каплин

Виталий Скоцик, бигборды которого заполонили страну прошлым летом, тоже может оттягивать голоса у Юлии Тимошенко, пояснили эксперты. Или же таким образом хочет вернуть себе "Аграрную партию", из которой еще в сентябре на внеочередном съезде партии его уволили из-за недоверия.



Виталий Скоцик

А вот бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко, который тоже недавно заявил о намерении баллотироваться в президенты, может забирать голоса у Анатолия Гриценко или зарабатывать себе бонусы на парламентские выборы.



Игорь Смешко

А вот экс-министр экологии Игорь Шевченко, который подал документы в ЦИК первым – может впоследствии присоединиться к более сильному кандидату.

Это вполне нормальная процедура в демократическом государстве. Когда кандидаты появляются, а затем свою поддержку выражают более рейтинговому кандидату,

– сказал политический эксперт Тарас Семенюк.

И если этот кандидат выиграет, могут получить от него хорошую должность. А еще будут такие кандидаты-двойники. То есть полных тезок основных кандидатов на выборах. Чтобы не промахнуться в бюллетене, избирателям нужно быть внимательными.