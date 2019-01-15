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      Кому "технічні кандидати" віддадуть свої голоси на виборах: неочікувані схеми

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      Кому "технічні кандидати" віддадуть свої голоси на виборах
      Кому "технічні кандидати" віддадуть свої голоси на виборах / 24 канал

      Офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти є лише п'ять осіб, проте своє рішення балотуватися вже заявило чимало людей. Один з них і лідер руху "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич – це той що спалив свій Land Rover, бо його не влаштував новий закон про розмитнення вживаних автомобілів.

      Своє авто лідер "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич спалив у листопаді 2018 року, тоді експерти казали, що це початок передвиборчого шоу. "Бляхарів" в Україні мільйони. Завдяки, зокрема, і "АвтоЄвроСилі". Адже саме ці активісти переконували народ, що нелегально завезені вживані автівки з Європи – це нормально. Ярошевич трохи потримав паузу, мовляв, подумає. І ось 14 січня таки заявив.

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      "Я буду балотуватись, як самовисуванець на президентських виборах", – заявив Ярошевич.

      ярошевич
      Володимир Ярошевич

      Звісно ж він переконує, що йде заради блага людей. Дехто казав, що "АвтоЄвроСила" грає на руку чинному президенту, а схемами завезення блях нібито керує його вірний соратник Ігор Кононенко. Однак, жодної офіційної інформації про те, хто насправді фінансує рух, не було.

      Як часто вже ставалось в Україні, не один раз, коли в середині громадського руху кристалізувалася група людей, які почали бачити себе у політиці, тому не дивно, що така політична ініціатива з'явилась,
      – пояснив політолог Микита Потураєв.

      Кому Ярошевич віддасть свої голоси побачимо згодом. Однак у тому, що він – технічний кандидат, мало хто сумнівається. У виборчих перегонах таких використовують як для підсилення іншого кандидата, так і для нейтралізації його конкурентів, пояснюють експерти. Одним з таких технічних кандидатів політологи вважають депутата від БПП Сергія Капліна. Це той, що обіцяє українцям знизити ціну на газ у чотири рази, навіть більше ніж Тимошенко.

      каплін
      Сергій Каплін

      Віталій Скоцик, бігборди якого заполонили країну минулого літа, теж може відтягувати голоси у Юлії Тимошенко, пояснили експерти. Або ж таким чином хоче повернути собі "Аграрну партію", з якої ще у вересні на позачерговому з'їзді партії його звільнили, через недовіру.

      Віталій Скоцик
      Віталій Скоцик

      А ось колишній керівник Служби безпеки України Ігоря Смешко, який теж нещодавно заявив про намір балотуватися в президенти, може забирати голоси в Анатолія Гриценка або заробляти собі бонуси на парламентські вибори.

      смешко
      Ігор Смешко 

      А от екс-міністр екології Ігор Шевченко, який подав документи у ЦВК першим – може згодом приєднатися до більш сильного кандидата.

      Це цілком нормальна процедура в демократичній державі. Коли кандидати з'являються, а потім свою підтримку висловлюють більш рейтинговому кандидату,
      – сказав політичний експерт Тарас Семенюк.

      І якщо цей кандидат виграє, можуть отримати від нього хорошу посаду. А ще будуть такі собі кандидати-двійники. Тобто повних тезок основних кандидатів на виборах. Щоб не промахнутися у бюлетені, виборцям потрібно бути уважними. 

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Авто на єврономерах ЦВК Сергій Каплін Віталій Скоцик Ігор Шевченко СБУ
      Джерело: 24 канал
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