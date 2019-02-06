Янукович прогнозирует страшные фальсификации на выборах в Украине

Президент-беглец Виктор Янукович считает, что как президентские, так и парламентские выборы в Украине будут самыми грязными за всю историю независимой Украины. По его словам, только фальсификация поможет победить действующей украинской власти.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Москве.

Власть любой ценой будет делать все, чтобы привлечь весь имеющийся у них ресурс, и административный ресурс, и различные технологии. Это фактически позволит фальсифицировать выборы. Потому что без фальсификации выборов победить представителям власти, прямо скажу президенту Порошенко, не удастся,

– говорит Янукович.

Как отметил он со ссылкой на незваных аналитиков. эти выборы будут самыми грязными в Украине, поскольку "нынешняя власть не способна проводить честные и свободные выборы".