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      Янукович прогнозирует страшные фальсификации на выборах в Украине

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / Getty Images

      Президент-беглец Виктор Янукович считает, что как президентские, так и парламентские выборы в Украине будут самыми грязными за всю историю независимой Украины. По его словам, только фальсификация поможет победить действующей украинской власти.

      Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Москве.

      Власть любой ценой будет делать все, чтобы привлечь весь имеющийся у них ресурс, и административный ресурс, и различные технологии. Это фактически позволит фальсифицировать выборы. Потому что без фальсификации выборов победить представителям власти, прямо скажу президенту Порошенко, не удастся,
      – говорит Янукович.

      Как отметил он со ссылкой на незваных аналитиков. эти выборы будут самыми грязными в Украине, поскольку "нынешняя власть не способна проводить честные и свободные выборы".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович Янукович говорит Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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