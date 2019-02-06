"Меня кинули, как лоха": Янукович о том, почему Россия не подписала мирный договор по Украине

Бывший украинский президент заявил, что вторая сторона, которая подписывала так называемое Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине (тогдашняя украинская оппозиция и представители стран ЕС) его предала. Как утверждает экс-гарант, об этом ему говорили и из Кремля, однако он был совсем другого мнения.

Как подчеркнул бывший украинский гарант, в 2014 году на переговорах Януковича с оппозицией при посредничестве стран-членов ЕС Россию представлял тогдашний уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

"Я разговаривал тогда с ним. Он сидел за столом переговоров. И он мне сказал: "Неужели Вы верите, что эти соглашения будут выполнены?". Я сказал: "Да, хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они должны быть выполнены". То есть, я верю, что должны работать какие-то правила, какие-то принципы, законы, и по большому счету, если Европа – оплот демократии и тому подобное .... как они могут себя дискредитировать. Я отвечал Лукину, не верю, что они себя так дискредитируют", – заявил Янукович.

Как отметил бывший президент, тогда он Лукина убеждал, что обе стороны будут выполнять этот договор, а ответственность за него будут нести, в частности, те европейские страны, представители которых присутствовали на этих переговорах.

"К сожалению, я ошибся. Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули, как лоха ... Мое мнение, что ответственность лежит на них, никто с них ее не будет снимать. И я бы хотел, чтобы они мне публично ответили, почему я уже много лет к ним обращаюсь: и с пресс-конференций, в письмах пишу, но ответ от этих стран так и не получил", – отметил Янукович.

Как он утверждает, 21 февраля было подписано это соглашение, и в тот же день протестующие Майдана захватили стратегические объекты в Киеве, а на следующий день европейские страны одобрили такие действия, хотя договаривались они о другом. Это его сильно возмутило.