Янукович про Томос для Украины: они взяли на себя большой грех

Президент-беглец Виктор Янукович считает, что действующая украинская власть вмешалась в религиозные вопросы, когда Украине предоставили Томос об автокефалии ПЦУ. По его убеждению, такие шаги лишь усилили напряжение в обществе.

Как заявил украинский гарант во время пресс-конференции в Москве, вмешиваться в религиозные дела государства, политикам, президентам не следовало.

Церковь всегда была отделена от государства. В течение всей истории независимой Украины, никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. И, конечно, все, что произошло в украинском церкви, это все было направлено не в снижение напряжения, не в поиски путей по объединение государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это еще коснулось очень тонкой ткани, как душа человека,

– подчеркнул экс-гарант.

По его словам, те люди, которые взяли на себя такую ​​ответственность – они взяли на себя большой грех.

Как создавали Православную церковь Украины (ПЦУ)?19 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле решил предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным храмом – Михайловский Златоверхий собор.



5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. На следующий день, 6 января, исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ.