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      Янукович про Томос для України: Вони взяли на себе великий гріх

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Getty Images

      Президент-утікач Віктор Янукович вважає, що чинна українська влада втрутилися у релігійні питання, коли Україні надавали Томос про автокефалію ПЦУ. На його переконання, такі кроки лише посилили напругу у суспільстві.

      Як заявив український гарант під час прес-конференції у Москві, втручатися у релігійні справи державі, політикам, президентам було не слід.

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      Церква завжди була відділеною від держави. Упродовж всієї історії незалежної України, ніхто з президентів не дозволяв втручатися у справи церкви. І, звісно, все, що відбулося в українські церкві , це все було направлено не на зниження напруги, не на пошуки шляхів щодо об’єднання держави, а на розділення, ворожнечу, ненависть. Все це ще торкнулося дуже тонкої тканини, як душа людини,
      – наголосив екс-гарант.

      За його словами, ті люди, що взяли на себе таку відповідальність, – вони взяли на себе великий гріх.

      Як створювали Православну церкву України(ПЦУ)? 19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі вирішив надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним храмом – Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Наступного дня, 6 січня, історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ.

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      Теги: Новини України Новини політики Янукович говорить Віктор Янукович Релігія Томос Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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