Янукович о своем пребывании в РФ: У меня нет проблем

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что он свободно передвигается по всей территории Российской Федерации и может выезжать в любую страну.

Украинский журналист издания УНИАН Роман Цимбалюк на пресс-конференции в Москве спросил, не чувствует ли президент-беглец себя как в плену.

Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

На что Янукович ответил: "Мы с вами друг друга давно знаем. Знаете, есть поговорка такая: "Говорит прокурор: "Рад Вас видеть без петли на шее". При такой власти это может касаться каждого".

"Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того я не состою ни в каких банках данных Интерпола. Я могу выезжать в любую страну мира. У меня нет никаких проблем", – пояснил президент-беглец.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: