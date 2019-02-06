Янукович о своем пребывании в РФ: У меня нет проблем
Экс-президент Виктор Янукович заявил, что он свободно передвигается по всей территории Российской Федерации и может выезжать в любую страну.
Украинский журналист издания УНИАН Роман Цимбалюк на пресс-конференции в Москве спросил, не чувствует ли президент-беглец себя как в плену.
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На что Янукович ответил: "Мы с вами друг друга давно знаем. Знаете, есть поговорка такая: "Говорит прокурор: "Рад Вас видеть без петли на шее". При такой власти это может касаться каждого".
"Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того я не состою ни в каких банках данных Интерпола. Я могу выезжать в любую страну мира. У меня нет никаких проблем", – пояснил президент-беглец.
В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.
Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: