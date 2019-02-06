Янукович про своє перебування у РФ: В мене нема проблем

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що він вільно пересувається по всій території Російської Федерації та може виїжджати в будь-яку країну.

Український журналіст видання УНІАН Романа Цимбалюка на прес-конференції у Москві запитав, чи не відчуває президент-втікач себе наче в полоні.

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Після цього з залу хтось вигукнув: "Слухайте, а не забагато чи питань, а?". Через це почалася словесна перепалка. Цимбалюк сказав, що "це четвертий президент України, а не Росії".

Янукович на запитання українського журналіста відповів: "Ми з вами один одного давно знаємо. Знаєте, є приказка така: "Каже прокурор: "Радий Вас бачити без зашморгу на шиї". При такій владі це може стосуватися кожного".

"Я вільно пересувається по території Росії. Ба більше я не перебуваю в ніяких банках даних Інтерполу. Я можу виїжджати в будь-яку країну світу. В мене нема ніяких проблем", – пояснив президент-втікач.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.



У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Дивіться відео-біографію Віктора Януковича: