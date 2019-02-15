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      Генпрокуратура конфіскувала мільярди Януковича

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      Генпрокуратура конфіскувала мільярди Януковича
      Генпрокуратура конфіскувала мільярди Януковича / Фото з відкритих джерел

      Генеральна прокуратура України конфіскувала 1,478 мільярда гривень, які належали злочинним організаціям часів Віктора Януковича.

      Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що гроші надійдуть на рахунки державно бюджету та будуть спрямовані на підтримку армії.

      Читайте також: Суддю, який виносив вирок Януковичу, відсторонили від посади

       

      У 2016 році до державного бюджету України було конфісковано 1,5 мільярдів доларів команди Віктора Януковича. Луценко вважає це одним із основних досягнень за час своєї роботи у ГПУ. Однак текст судового рішення, яким конфіскували гроші, не оприлюднили досі.

      Що відомо про Віктора Януковича: останні новини?24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

      Після вироку суду, 6 лютого, Янукович дав прес-конференцію у Москві. Там він заявив, що більшість українців не вірять у його провину, що війна на Донбасі – це "конфлікт", створення ПЦУ – "великий гріх" та багато іншого. Зокрема, Янукович відзначився традиційною для нього манерою спілкування, заявивши, що його "кинули, як лоха" у підписанні так званої Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні під час Майдану.

      Дивіться відео про біографію Віктора Януковича:

       

       

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      Теги: Новини України Віктор Янукович Гроші ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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