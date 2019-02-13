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      Суддю, який виносив вирок Януковичу, відсторонили від посади

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      Суддю, який виносив вирок Януковичу, відстронили від посади
      Суддю, який виносив вирок Януковичу, відстронили від посади / Фото з відкритих джерел

      Вища рада правосуддя відсторонила від роботи суддю Оболонського райсуду Києва Костянтина Васалатія. Він був у колегії суддів, які розглядали справу про державну зраду Віктора Януковича.

      Рішення про відсторонення Васалатія оприлюднили на офіційному сайті Вищої ради правосуддя 13 лютого.

      Читайте також: Януковича охороняють у Росії за наказом Путіна

      Суддю Костянтина Васалатія притягнули до дисциплінарної відповідальності та відсторонили від роботи на півроку. Більше того, суддю позбавили права отримувати доплати та зобов'язали пройти курси підвищення кваліфікації.

      Причина відсторонення у рішенні не зазначена.

      Відповідно до інформації "Слідства. Інфо", Васалатія відсторонили за численні дисциплінарні порушення. Скаргу на нього подали ще у вересні 2017.

      Він допускав неввічливі та некоректні висловлювання на адресу позивача,
      – зазначили у відомстві.

      Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Що відомо про Віктора Януковича: останні новини?24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

      Після вироку суду, 6 лютого, Янукович дав прес-конференцію у Москві. Там він заявив, що більшість українців не вірять у його провину, що війна на Донбасі – це "конфлікт", створення ПЦУ – "великий гріх" та багато іншого. Зокрема, Янукович відзначився традиційною для нього манерою спілкування, заявивши, що його "кинули, як лоха" у підписанні так званої Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні під час Майдану.

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      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Судді Вища рада правосуддя
      Джерело: 24 канал
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