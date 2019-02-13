Судью, который выносил приговор Януковичу, отстранили от должности

Высший совет правосудия отстранил от работы судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия. Он был в коллегии судей, которые рассматривали дело о государственной измене Виктора Януковича.

Решение об отстранении Васалатия обнародовали на официальном сайте Высшего совета правосудия 13 февраля.

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Судью Константина Васалатия привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от работы на полгода. Более того, судью лишили права получать доплаты и обязали пройти курсы повышения квалификации.

Причина отстранения в решении не указана.

Согласно информации "Следствия. Инфо", Васалатия отстранили за многочисленные дисциплинарные нарушения. Жалобу на него подали еще в сентябре 2017.

Он допускал неуважительные и некорректные высказывания в адрес истца,

– отметили в ведомстве.

Какой приговор получил Янукович?После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Что известно о Викторе Януковиче: последние новости?24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.



Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.



После приговора суда, 6 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Там он заявил, что большинство украинцев не верят в его вину, что война на Донбассе – это "конфликт", создание ПЦУ – "великий грех" и многое другое. В частности, Янукович отметился традиционной для него манерой общения, заявив, что его "кинули, как лоха" в подписании так называемого Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине во время Майдана.