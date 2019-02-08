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      Януковича охраняют в России по приказу Путина

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      Януковича охраняют в России по приказу Путина
      Януковича охраняют в России по приказу Путина / Getty Images

      Бывший Президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной. Эту охрану ему назначил президент России Владимир Путин, ведь соответствующее решение может принимать только он.

      На уточняющий вопрос, существует ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава государства", сообщает "Интерфакс".

      Читайте также: Путин продолжает держать Януковича за лоха, – эксперт

      Представитель Путина не уточнил, какая именно структура – Федеральная служба охраны или какая-то другая – охраняет Януковича.

      "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", – сказал Песков.

      Относительно юридического статуса Януковича, то представитель Путина сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина".

      "Янукович, который въехал в этом качестве, по-прежнему находится в РФ", – отметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".

      Что известно о Викторе Януковиче: последние новости?​
      24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчения наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершения преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в России во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина применить войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

      После приговора суда, 6 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Там он заявил, что большинство украинцев не верят в его вину, что война на Донбассе – это "конфликт", создание ПЦУ – "большой грех" и многое другое. В частности, Янукович отличился традиционной для него манерой общения, заявив, что его "кинули, как лоха" в подписании так называемого Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине во время Майдана.

      Смотрите видео о биографии Виктора Януковича​:

       

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      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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