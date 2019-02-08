Януковича охороняють у Росії за наказом Путіна

Колишній Президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною. Цю охорону йому призначив президент Росії Володимир Путін, адже відповідне рішення може ухвалювати тільки він.

На уточнювальне запитання, чи існує указ Путіна про надання Януковичу охорони, речник господаря Кремля Дмитро Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (до РФ) як глава держави", повідомляє "Интерфакс".

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Речник Путіна не уточнив, яка саме структура – Федеральна служба охорони чи якась інша – охороняє Януковича.

"Цього я вам точно сказати не можу. Цього я не знаю. Але він охороняється, у нього є державна охорона", – сказав Пєсков.

Щодо юридичного статусу Януковича, то речник Путіна сказав, що він "в'їхав до РФ як діючий президент і глава держави Україна".

"Янукович, який в’їхав у цій якості, як і раніше перебуває в РФ", – зауважив Пєсков, додавши, що зараз Янукович не є президентом України, і у нього "немає жодного особливого або спеціального статусу".

Що відомо про Віктора Януковича: останні новини? 24 січня український суд визнав Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.



Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.



Після вироку суду, 6 лютого, Янукович дав прес-конференцію у Москві. Там він заявив, що більшість українців не вірять у його провину, що війні на Донбасі – це "конфлікт", створення ПЦУ – "великий гріх" та багато іншого. Зокрема, Янукович відзначився традиційною для нього манерою спілкування, заявивши, що його "кинули, як лоха" у підписанні так званої Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні під час Майдану.

Дивіться відео про біографію Віктора Януковича: