Путін і далі тримає Януковича за лоха, – експерт

Януковича більше, ніж його господар Путін, за лоха ніхто не тримав. І далі це робить. Янукович – знаряддя Путіна і Кремля для впливу на порядок денний в Україні, зокрема, у питанні легітимізації анексії Криму.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Димов.

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Як зазначає Димов, Янукович завжди озвучує темники Кремля. Зокрема, зараз в ситуації із засудженням Януковича на 13 років у зв'язку з державною зрадою. Насправді всі добре пам'ятають, коли представник РФ в ООН Чуркін (помер від раптового серцевого нападу – "24") показував листа Януковича Путіну, де екс-президент-утікач просив ввести в Україну російські війська.

Спроба Януковича вкинути месидж, що в анексії Криму винен не він, а нинішня влада України – намагання озвучити давню тезу Путіна. Зокрема, що Росія окупувала Крим і порушила Будапештський меморандум тому, що "Україна ніби не та", державна влада захоплена "хунтою", відтак "нелегітимна". Тому Росія йде на "допомогу" жителям Криму. Янукович просто відновив інформаційний фокус уваги Кремля,

– зауважує Валерій Димов.

Також Димов зауважив, що для впливу на інформпростір використовується теза Кремля, сказана Януковичем: "якщо вважаєте Крим українським, відкрийте там виборчі дільниці". Це, наголошує він, маніпуляція, оскільки всі знають, що відбуватиметься під час голосування на дільницях в Криму. Але це використається в риториці, що Україна буцімто сама не визнає жителів Криму громадянами України.

Політолог додає: заяви Януковича про Крим – політична риторика російських агентів в Україні з "Опоблоку", які змагаються на виборах за гроші Путіна.

Про що говорив Янукович? 6 лютого екс-президент-утікач Янукович провів прес-конференцію в Москві. Події 2014 року Янукович вкотре назвав "державним переворотом". Роки після трагічних дат оцінив як "найчорніші сторінки у житті України за часи незалежної держави". При цьому він звинуватив чинну владу України у "порушеннях Конституції". І пообіцяв, що сам шукатиме винних в окупації Криму та розстрілах на Майдані. Янукович також вважає, що європейські підписанти мирної угоди у 2014 році в розпал Революції гідності "кинули його, як лоха".

Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Дивіться біографію Віктора Януковича у відео: