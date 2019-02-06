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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Путин продолжает держать Януковича за лоха, – эксперт

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      Янукович провел пресс-конференцию
      Янукович провел пресс-конференцию / Фото из открытых источников

      Януковича больше, чем его хозяин Путин, за лоха никто не держал. И дальше это делает. Янукович – орудие Путина и Кремля для воздействия на повестку дня в Украине, в частности, в вопросе легитимизации аннексии Крыма.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Дымов.

      Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

      Как отмечает Дымов, Янукович всегда озвучивает темники Кремля. В частности, сейчас в ситуации с осуждением Януковича на 13 лет в связи с государственной изменой. На самом деле все хорошо помнят, когда представитель РФ в ООН Чуркин (умер от внезапного сердечного приступа – "24") показывал письмо Януковича Путину, где экс-президент-беглец просил ввести в Украину российские войска.

      Попытка Януковича бросить месседж, что в аннексии Крыма виноват не он, а нынешняя власть Украины – попытка озвучить давний тезис Путина. В частности, что Россия оккупировала Крым и нарушила Будапештский меморандум тем, что "Украина будто не та", государственная власть захвачена "хунтой", поэтому "нелегитимна". Поэтому Россия идет на "помощь" жителям Крыма. Янукович просто восстановил информационный фокус внимания Кремля,
      – говорит Валерий Дымов.

      Также Дымов отметил, что для воздействия на информпространство используется тезис Кремля, сказанный Януковичем: "если считаете Крым украинским, откройте там избирательные участки". Это, отмечает он, манипуляция, поскольку все знают, что будет происходить во время голосования на участках в Крыму. Но это используется в риторике, что Украина якобы сама не признает жителей Крыма гражданами Украины.

      Политолог добавляет: заявление Януковича о Крыме – политическая риторика российских агентов в Украине из "Оппоблока", которые соревнуются на выборах за деньги Путина.

      О чем говорил Янукович? 6 февраля экс-президент-беглец Янукович провел пресс-конференцию в Москве. События 2014 года Янукович в очередной раз назвал "государственным переворотом". Годы после трагических дат оценил как "черные страницы в жизни Украины за время независимого государства". При этом он обвинил действующую власть Украины в "нарушениях Конституции". И пообещал, что сам будет искать виновных в оккупации Крыма и расстрелах на Майдане. Янукович также считает, что европейские подписанты мирного соглашения в 2014 году в разгар революции достоинства "кинули его, как лоха".

      Какой приговор получил Янукович?​После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Смотрите биографию Виктора Януковича в видео​:

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Владимир Путин Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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