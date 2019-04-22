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      ГПУ вручить підозри трьом політикам з оточення Порошенка

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      Філатова, Гонтареву та Ложкіна викликали до ГПУ
      Філатова, Гонтареву та Ложкіна викликали до ГПУ / Колаж 24 каналу

      Генеральна прокуратура викликала екс-голову Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-голову НБУ Валерію Гонтареву для вручення підозр та допиту у справі олігарха Сергія Курченка.

      Всім надіслали повістки на 23 та 25 квітня. Також у ГПУ викликають колишнього міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколу Злочевського та керуючого директора компанії ICU Костянтина Стеценка.

      Читайте також: Генпрокуратура завершила розслідування щодо Курченка: у чому звинувачують олігарха-утікача

      ГПУ завершила розслідування щодо Курченка

      28 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо українського олігарха-утікача Сергія Курченка.

      Так, його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Зокрема, він перелічив 10 інкримінованих Курченку епізодів, які стосуються його діяльності, зокрема, у нафтогазовому і банківському секторах.

      У ході розслідування, за словами генпрокурора, слідство встановило низку інших причетних до пов’язаних із Курченком злочинів осіб.

      На сьогодні повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям. Із них 12 – вищі посадові особи міністерств та відомств, а також – Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній,
      – зазначив Луценко.

      Про підозру Гонтаревій, Ложкіну, Філатову

      28 березня ввечері глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик оприлюднив лист, де зазначив, що вручнено підозри колишній очільниці НБУ Валерії Гонтарєвій, екс-очільнику Адмінітрації Президента Борису Ложкіну і заступнику глави Адміністрації Олексію Філатову. Мовляв, вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярдів доларів. 

      Читайте також: Курченко отримав можливість повернути у власність Одеський завод: подробиці

      Його лист зацитували в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1", який, як відомо, належить олігарху Коломойському. Натомість, інші ЗМІ публікують лише фото частин підозр цим людям. Однак цілісного листа в медіа немає, всі посилаються на ефір "1+1".

      "Рік тому суд дав дозвіл на спецрозслідування по Курченку. Як мінімум, в чотирьох різних епізодах подільниками Сергія Курченка виявилися Ложкін, Шверк, Гонтарєва, Стеценко, Злочевський і інші особи. І з них до сьогодні неохопленими офіційними підозрами лишилися громадяни Ложкін, Філатов, Шверк, Гонтарєва, Стеценко і Злочевський" – зачитали в програмі.

      Відео: лист Кулика зачитують в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1"

      Натомість, прес-секретар ГПУ Лариса Сарган написала на своїй сторінці у фейсбуці, що повідомлення про підозру було здійснено з порушенням законодавства.

      Тоді повідомили, що підозри Гонтаревій, Ложкіну і Філатову склали незаконно, а доказів злочинів у слідства немає. Проте 22 квітня інформація про оголошення підозр згаданим особам з'явилась на офіційному сайті ГПУ. 

      Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

      За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Сергій Курченко ГПУ Валерія Гонтарева Борис Ложкін Гроші
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