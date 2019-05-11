Порошенко звільнив заступника голови АП Філатова

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова, який обіймав свою посаду з липня 2014 року.

Відповідний указ №215/2019 опублікований на сайті Адміністрації Президента 11 травня. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи, представництво Президента України у судах.

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Зазначимо, по завершенню своєї каденції Порошенко відзначився низкою кадрових змін – як звільнень, так і призначень:

Крім того, чинний президент нагородив званнями генералів більш ніж 20 осіб та присвоїв звання Героя України голові СБУ Василеві Грицаку.

Такі дії Порошенка розкритикували у команді новообраного президента Володимира Зеленського, зазначивши, що переглянуть "одіозні рішення" чинного гаранта стосовно низки кадрових призначень, які відбулись в останні тижні. Сам Зеленський вважає, що гарант коїть незворотне.

Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже, я є готовим підставити плече, а саме тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі – завтра додому, валізи спаковано, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки та бере все підряд зі шведського столу,

– прокоментував Зеленський.