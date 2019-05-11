Порошенко звільнив заступника голови АП Філатова
Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова, який обіймав свою посаду з липня 2014 року.
Відповідний указ №215/2019 опублікований на сайті Адміністрації Президента 11 травня. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи, представництво Президента України у судах.
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Зазначимо, по завершенню своєї каденції Порошенко відзначився низкою кадрових змін – як звільнень, так і призначень:
- звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив виконувачем обов'язків командувача Миколу Балана;
- призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС;
- звільнив Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Новим членом Нацради став Володимир Горковенко, який раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента;
- звільнив керівника своєї охорони Юрія Федорова;
- призначив низку суддів Верховного суду.
Крім того, чинний президент нагородив званнями генералів більш ніж 20 осіб та присвоїв звання Героя України голові СБУ Василеві Грицаку.
Такі дії Порошенка розкритикували у команді новообраного президента Володимира Зеленського, зазначивши, що переглянуть "одіозні рішення" чинного гаранта стосовно низки кадрових призначень, які відбулись в останні тижні. Сам Зеленський вважає, що гарант коїть незворотне.
Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже, я є готовим підставити плече, а саме тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі – завтра додому, валізи спаковано, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки та бере все підряд зі шведського столу,
– прокоментував Зеленський.