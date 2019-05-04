Голова Нацради з питань теле- і радіомовлення Артеменко подав у відставку

Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Він очолював орган з 2014 року.

Артеменко у своїй заяві повідомив, що термін його повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте, він прийняв рішення піти з посади на два місяці раніше.

Читайте також: Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ

Причини дві. По-перше, проста людська втома – протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу,

– сказав Артеменко.

Президент Петро Порошенко уже звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради. Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті президента.

Юрій Артеменко описав здобутки Нацради за час його керівництва, де згадав про створення Суспільного телебачення та радіо, впровадження нового стандарту цифрового радіо у Києві, перехід від аналогового до цифрового телемовлення, започатковання мовних квот на радіо, що призвело до появи великої кількості нових українських пісень та нових молодих виконавців та обмеження трансляції близько 80 телепрограм з Росії-агресора.

Атеменко додав, що з нереалізованого залишилося ухвалення нового закону про аудіовізуальні послуги, запуск фольклорного радіо, відкриття освітнього та військово-патріотичного телеканалів, завершення будівництва мережі суспільного мовлення та створення потужного моніторингового центру.

Що відомо про Юрія Артеменка? Український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України IV та V скликань, був головою Запорізької обласної державної адміністрації у 2005 році, екс-голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.



У 2013 році став заслуженим журналістом України, а в 2014 році потрапив у "100 найвпливовіших українців" журналу "Фокус".