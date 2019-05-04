Председатель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Артеменко подал в отставку

Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Он возглавлял орган с 2014 года.

Артеменко в своем заявлении сообщил, что срок его полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако, он принял решение уйти с должности на два месяца раньше.

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Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, которое поступило именно в это время, перейти на другую работу,

– сказал Артеменко.

Президент Петр Порошенко уже уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента.

Юрий Артеменко описал достижения Нацсовета за время его руководства, где упомянул о создании Общественного телевидения и радио, внедрение нового стандарта цифрового радио в Киеве, переход от аналогового к цифровому телевещанию, основание языковых квот на радио, что привело к появлению большого количества новых украинских песен и новых молодых исполнителей и ограничение трансляции около 80 телепрограмм из России-агрессора.

Атеменко добавил, что с нереализованного осталось принятие нового закона об аудиовизуальных услугах, запуск фольклорного радио, открытие образовательного и военно-патриотического телеканалов, завершение строительства сети общественного вещания и создания мощного мониторингового центра.

Что известно про Юрия Артеменко?Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов, был председателем Запорожской областной государственной администрации в 2005 году, экс-председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



В 2013 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2014 году попал в "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус".