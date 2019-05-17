Пятое увольнение за день: глава АП Райнин уходит в отставку

Глава Администрации Президента Игорь Райнин написал заявление об увольнении. Свою должность он занимал с августа 2016 года.

Как сообщили источники в АП, указ об увольнении Райнина и его коллег из Администрации Порошенко, которые подали в отставку, огласят 19 мая, передают "Украинские новости".

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17 мая из источников также стало известно об отставке первого заместителя главы Администрации Президента и руководителя предвыборного штаба Петра Порошенко Виталия Ковальчука. Сегодня публично должен объявить о своем увольнении секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

Уже объявили в пятницу об аналогичных намерениях представитель президента в парламенте Ирина Луценко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Кто еще покинул Администрацию Президента: