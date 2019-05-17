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      Пятое увольнение за день: глава АП Райнин уходит в отставку

      29 Читати новину українською
      Игорь Райнин
      Игорь Райнин / kharkivoda.gov.ua

      Глава Администрации Президента Игорь Райнин написал заявление об увольнении. Свою должность он занимал с августа 2016 года.

      Как сообщили источники в АП, указ об увольнении Райнина и его коллег из Администрации Порошенко, которые подали в отставку, огласят 19 мая, передают "Украинские новости".

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      17 мая из источников также стало известно об отставке первого заместителя главы Администрации Президента и руководителя предвыборного штаба Петра Порошенко Виталия Ковальчука. Сегодня публично должен объявить о своем увольнении секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

      Уже объявили в пятницу об аналогичных намерениях представитель президента в парламенте Ирина Луценко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Кто еще покинул Администрацию Президента:

      • 16 мая стало известно, что  Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, которій занимался внешней политикой, подал в отставку. Пока он только написал соответствующее заявление, правда, в ближайшее время его может подписать еще действующий украинский президент Петр Порошенко;
      • 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента
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