Секретарь СНБО Турчинов подает в отставку, – СМИ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку.
Свое решение Турчинов собирается объявить публично 17 мая. Об этом со ссылкой на собственные источники в Администрации президента передает издание "theБабель".
Читайте также: Как Зеленский будет выбирать кандидатов на главные должности в Украине
Кстати, 17 мая о своей отставке уже публично заявила представительница президента Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. Кроме нее, заявление об уходе с занимаемой должности написал первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.
Кто еще покинул Администрацию Президента:
- 16 мая стало известно, что Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, который занимался внешней политикой, подал в отставку.
- 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, за разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии