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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Секретарь СНБО Турчинов подает в отставку, – СМИ

      27 Читати новину українською
      Александр Турчинов
      Александр Турчинов / Getty images

      Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку.

      Свое решение Турчинов собирается объявить публично 17 мая. Об этом со ссылкой на собственные источники в Администрации президента передает издание "theБабель".

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      Кстати, 17 мая о своей отставке уже публично заявила представительница президента Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. Кроме нее, заявление об уходе с занимаемой должности написал первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.

      Кто еще покинул Администрацию Президента:

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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Александр Турчинов СНБО Новости политики
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